Neuerung bei den Hohenemser Fahrradförderungen – Erweiterung auf Lastenräder

Seit 2017 ist es möglich, sich einen Zuschuss für Kindertransportanhänger und Lastenanhänger von der Stadt Hohenems zu holen. Im März 2021 hat die Stadt Hohenems beschlossen, diese Förderung auf Lastenräder zu erweitern.

· Das Lastenrad ist in einem in Vorarlberg ansässigen Fachbetrieb gekauft worden.

· Eine Rechnungskopie liegt dem Antrag bei.

· Der Antragssteller hat seinen Hauptwohnsitz in Hohenems.

· Pro Haushalt wird maximal ein Lastenrad gefördert.

· Der Antragssteller hat noch keine Förderung für die Anschaffung eines Lastenrades von der Stadt Hohenems erhalten.