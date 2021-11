Neueröffnung: Größte Teststation im Ländle

Ab Mittwoch (10.11.) öffnet in Bludenz die größte Vorarlberger Teststation.

Die bisherige Teststation im Fohren Center in Bludenz schließt am kommenden Mittwoch (10.11.). Für die Bludenzer klingt das zwar zunächst nach schlechten Nachrichten, mit der Neueröffnung des größten Testzentrum Vorarlbergs am selben Tag, darf man sich dafür umso mehr auf ein erweitertes Angebot freuen.