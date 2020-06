Neueröffnungen im Raiba-Gebäude

Gleich zwei neue Geschäfte sind nun in das Gebäude der Raiffeisenbank am Schlossplatz gezogen und haben nun den Betrieb aufgenommen: Die Trafik am Schlossplatz und ein Automaten-Minimarkt.

Die Trafik von Geschäftsführer Andreas Bischof präsentiert sich nun als echtes Tabakwaren-Fachgeschäft.

Die alte Trafik am Schlossplatz wurde bereits abgerissen und gibt dementsprechend den Blick auf den Schlossplatz straßenseitig wohltuend frei.