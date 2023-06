Neueröffnung: „Schmiede – Carmen Waibel“

Am Samstag, dem 17. Juni 2023, eröffnete Carmen Waibel ihre neue Schmiede in der Schweizer Straße 16.

Ich bin 44 Jahre komme aus Dornbirn und übe den Beruf als Goldschmiedin seit über 20 Jahren aus. Die liebe zum Handwerk hatte ich schon immer im Blut. Meinen Weg zum Goldschmieden habe ich 2002 im Anschluss an meine abgeschlossene Werkzeugmechaniker-Ausbildung in einem Eheringerzeugungsbetrieb eingeschlagen. Dadurch kam ich auch in den Genuss, das Edelsteinfassen zu erlernen, was eigentlich ein eigenständiger Beruf ist.