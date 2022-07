Neueröffnung Pipilotta’s Lieblingsstücke Second Hand

Hohenems setzt ein weiteres Zeichen der Nachhaltigkeit: Anfang Juni feierte das Second Hand Geschäft „Pipilotta’s Lieblingsstücke“ feierliche Eröffnung im sanierten Jahreishaus in der Marktstraße 40.

„Die Stadt Hohenems und Projektentwickler Markus Schadenbauer haben mir die Standortentscheidung einfach gemacht“, so die Geschäftsinhaberin Kim Tiefenthaler im Gespräch: „Zu Hohenems spüre ich eine tiefe Verbundenheit, da ich selbst schon seit einigen Jahren hier lebe. Zudem verkörpert Hohenems Nachhaltigkeit, wie keine andere Stadt in Vorarlberg. Die Vielzahl an inhabergeführten Geschäften – meist mit ökologischen Konzepten – begeistert mich.“