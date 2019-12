Neueröffnung Physiotherapiepraxis

Am Dienstag, dem 3. Dezember 2019, fand die offizielle Neueröffnung der Physiotherapie-Wahlpraxis von Lisa Schmid statt.

Ab sofort können in ihren Räumlichkeiten im empuls-Wirtschaftspark in der Diepoldsauer Straße 5 Therapien und Anwendungen in Anspruch genommen werden.

Neben Heilgymnastik und Massagen bietet die Hohenemserin auch Elektrotherapie, Wärme, Kinesiotaping und Flossing an.

Sowohl die Therapien und Anwendungen als auch die freundliche Inneneinrichtung der Praxis durchzieht ein roter Faden, nämlich die drei Säulen „Annehmen“, „Bewegung“ (Weg zum Ziel) sowie „Selbstwahrnehmung“.

Auch Bürgermeister Dieter Egger und Wirtschaftsstadtrat Arno Gächter ließen es sich nicht nehmen, persönlich zur Neueröffnung zu gratulieren.