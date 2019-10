Neueröffnung: „Pasta Fresca“ am Flugplatz Hohenems

Vergangene Woche Mittwoch, dem 2. Oktober 2019, lud Giovanni Accoto mit seinem Team zur Neueröffnung des Flugplatzrestaurants Hohenems ein.

Fortan heißt das Restaurant „Pasta Fresca“ und wie der Name schon sagt, stehen hausgemachte, frische Nudelgerichte weit oben auf der kulinarischen Genussliste!

Auch Bürgermeister Dieter Egger ließ es sich nicht nehmen, persönlich vor Ort, in der Schollenstraße 20 zur Neueröffnung zu gratulieren. Das mediterrane Flair ist nicht nur beim Betreten des Restaurants und der freundlichen Begrüßung der Mitarbeiter sofort spürbar, sondern hält auch bei einem Blick auf die Speisekarte Einzug. Aber auch ein gutbürgerlicher Einschlag darf auf der neuen Karte des „Pasta Fresca“ nicht fehlen. Die „s’Blättle“-Redaktion traf den neuen Inhaber Giovanni Accoto zum Interview:

Giovanni Accoto: Sie sind mit Ihrem Betrieb von Dornbirn nach Hohenems übersiedelt, was waren die Gründe dafür?

Der Grund für den Umzug ist eigentlich ganz banal. Wir haben hier in Hohenems deutlich mehr Platz für unsere Gäste, als zuvor in Dornbirn.

Der Name „Pasta Fresca“ signalisiert schon, dass bei Ihnen frische Nudelprodukte im Vordergrund stehen. Kann man das so sagen? Worauf legen Sie bei Ihren Gerichten besonderen Wert?

Vor Beginn meines Abenteuers in meinen Restaurants, in dem ich immer der Chefkoch war, begann ich, frische Nudeln zu produzieren, und von dort aus machte ich weiter. Denn ein von mir in dieser Hinsicht zubereitetes Gericht – hausgemacht und frsich – hat mich immer zufrieden gestellt.