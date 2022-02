Neueröffnung: Kosmetikstudio Karin Glatthaar

Seit 1. Februar 2022 hat Kosmetikerin Karin Glatthaar ihr neues Institut im Haus der Gesundheit in der Graf-Maximilian-Straße eröffnet.

Von 2012 bis Ende 2021 war sie mit ihrem Betrieb am Rande der Stadt beheimatet. Doch nun erfüllte sich ihr Wunsch: Ein Institut inmitten von Hohenems.

Mit Unterstützung ihres Mannes René wagte Karin den Schritt in die Selbstständigkeit im Jahr 2007. Ein kleines Kosmetikstudio wurde im Wohnhaus eingerichtet – gerade mal so groß, wie eine Behandlungskabine – auf neun Quadratmetern.

Seit über 30 Jahren ist die Hohenemserin in der Branche tätigt, reich an Erfahrung und bildet sich stetig fort.

Heute sagt sie, dass sie die Entscheidung, zu Hause zu arbeiten, nie bereut hat. So schaffte sie es, weiterhin im Berufsleben zu stehen, einen Kundenstock aufzubauen und gleichzeitig für ihren Erstgeborenen dazu sein: „Die Zeit habe ich mir sehr gut einteilen können.“

Den Kontakt mit Menschen mag die Kosmetikerin. Dafür ist der Papierkram, wie sie es nennt, nicht ganz so ihres. Für diesen ist Gatte René verantwortlich. Er kümmert sich um die Buchhaltung, das Marketing, Bestellungen und vieles mehr.

Der Standort wuchs und die Nachfrage nach Beratung und Verkauf wurde immer stärker. Parallel wuchs auch die Innenstadt von Hohenems und das Ehepaar Glatthaar hatte den Wunsch nach einem Institut mit direktem Kundenkontakt (Schaufenster) und den Standort mehr in die Innenstadt zu verlegen. Nach längerer Suche ergab sich dann der neue Standort: Das „Haus der Gesundheit“ in der Graf-Maximilian-Straße 6. Das Konzept der Anlage war stimmig und überzeugte das Ehepaar auch durch den direkten Zugang zur Tiefgarage.

Doch einziehen und gleich loslegen, das ging nicht. „Es war ein großer, leerer Raum. Ein dreiviertel Jahr wurde geplant und ausgebaut, Wände eingezogen und Behandlungskabinen eingerichtet sowie ein Verkaufsraum für Parfums, Kosmetikprodukte und Makeup. Schließlich konnten wir nun am 1. Februar eröffnen“, erzählt Karin.

„Im Vergleich zum Institut aus unseren Anfängen zu Hause können wir nun ein großes Spektrum anbieten. Das Portfolio umfasst Gesichts- und Körperbehandlungen, Pediküre, Maniküre, Waxing, Make-Up und eine große Auswahl an Parfums, Pflegeprodukten und Dekoartikeln sowie Taschen und Schals. Ständige Weiterbildungen unserer Mitarbeiter garantieren die Qualität, die wir den Kunden bieten wollen“, erzählt René, der die Schulungen organisiert.

Wer jetzt denkt, nur Frauen finden den Weg durch die Tür des Kosmetikstudios, der irrt. Immer mehr Männer wagen sich in das Kosmetikstudio. „Früher waren es fast nur Sportler, die sich bei uns die Haare entfernen haben lassen. Dann nahm die Nachfrage nach Maniküren und Pediküren immer mehr zu. Mittlerweile haben wir ein recht umfangreiches Angebot für den gepflegten Mann“, erklärt Karin.

Spezielle Behandlungen werden in dem gemütlichen Studio auch für Jugendliche angeboten. „Teenager, die Probleme mit unreiner Haut haben, sollten professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Wenn sie selbst an ihren Pickeln herumdrücken, kann vieles falsch gemacht werden. Und die Narben bleiben dann ein Leben lang“, weiß die Expertin.