Neueröffnung in der Markstraße: „AARDN“

Am vergangenen Donnerstag, dem 6. Mai 2021, war eine städtische Delegation zu Besuch bei der Neueröffnung von „AARDN“ – Slow Fashion aus Hohenems.

Bürgermeister Dieter Egger und Wirtschaftsstadtrat Dietmar Amann überzeugten sich persönlich vor Ort in der Marktstraße 20 vom Konzept von Janina Burtscher, die mit „AARDN“ ihre modische Vision von ökologischer und sozialer Gerechtigkeit realisiert hat.

Der Name ist aus dem Niederländischen inspiriert und bedeutet so viel wie „aus der Erde kommend“.

Ihre Mode verbindet nicht nur edles Design und Tragekomfort, sondern hat sich auch das Ziel gesetzt, einen echten Beitrag für einen nachhaltigen Planeten zu leisten. Das wird unter anderem durch eine völlig transparente Preisgestaltung erreicht: Der Kunde bekommt exakt aufgeschlüsselt, was in der Produktionskette des Kleidungsstücks für Kosten anfallen.

Die Mode wird auf Bestellung in Vorarlberg geschneidert, um eine Überproduktion zu vermeiden. Im Pop-Up-Store in der Marktstraße kann man durch Musterstücke stöbern und auch anprobieren, individuelle Wünsche können kostenfrei angepasst werden.

Die Kollektion selbst setzt auf zeitloses und nicht-saisonales Design, höchstwertige nachhaltige Textilien und ideale Kombinationsmöglichkeiten der edlen Teile. Auf Tierleid wird verzichtet und selbstverständlich sind die produzierten Waren auch biologisch abbaubar. Eine Männerkollektion ist ebenfalls bereits in Entwicklung.

„Und schon wieder dürfen wir ein neues, inspirierendes Geschäft in Hohenems willkommen heißen. Ems blüht weiter auf, konnten wir doch erst kürzlich mit ‚SPUDS‘ und ‚Herr Degen‘ zwei neue Geschäftstreibende in Hohenems begrüßen, wird in Kürze auch wieder Leben im ‚Moritz‘ einkehren. Ein großes Danke allen innovativen Menschen, die unsere Stadt bereichern!“, zeigt sich Bürgermeister Dieter Egger begeistert.