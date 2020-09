Neueröffnung Alexander’s Tischlerwerkstatt

Am vergangenen Freitag, dem 11. September 2020, war ordentlich Betrieb in der Ermenstraße 4: Alexander’s Tischlerwerkstatt öffnete offiziell ihre Pforten.

Dabei werden Küchen und Möbel jeder Art sowie Türen gefertigt. Größter Wert wird darauf gelegt, dass alles, was das Team montiert, auch selbst gefertigt wird. So will man vor allem die Kundenzufriedenheit sicherstellen. „Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Größenordnung sich ein Auftrag bewegt. Jeder Kunde ist für uns ein wichtiger Kunde. Wir leben den direkten Kontakt und freuen uns über jede Anfrage“, so Vater und Sohn unisono.