Neuerlicher Prozess in Ried gegen Frau wegen Mordversuchs

Eine 32-Jährige muss sich am Mittwoch nochmals in Ried vor Gericht wegen Mordversuchs verantworten, weil sie im August 2022 ihren Mann mit Tabletten sediert und dann am Hals geschnitten haben soll. Die Berufsrichter hatten im ersten Prozess im Mai das Urteil ausgesetzt, nachdem nur zwei der acht Geschworenen für schuldig im Sinne der Anklage votiert hatten. Die Richter meinten, die Geschworenen hätten sich im Wahrspruch "geirrt". Der neue Prozess ist für drei Tage angesetzt.

Nun wird in Ried mit neuen Geschworenen und Berufsrichtern verhandelt. Beim Prozess im Frühjahr hatte die Angeklagte entgegen erster Einvernahmen bei der Polizei plötzlich erklärt, nicht sie, sondern ihre damals 13-jährige, noch strafunmündige Tochter sei die mutmaßliche Täterin. Der Verteidiger plädierte auf Freispruch, da seine Mandantin bisher nur deshalb die Schuld auf sich genommen habe, um das älteste ihrer vier Kinder, die Tochter, zu schützen. Der angegriffene 40-Jährige hatte dank einer Notoperation überlebt.