Neuerliche Unwetter im Nordburgenland

Heftige Regenfälle haben am Donnerstag erneut zahlreiche burgenländische Feuerwehren gefordert. Insgesamt 200 Einsätze verzeichnete die Landessicherheitszentrale (LSZ) am Abend. Am stärksten betroffen war wie in den vergangenen Tagen der Bezirk Neusiedl am See - und dort vor allem Parndorf, sagte ein Sprecher der LSZ zur APA. Neben überfluteten Kellern waren die Feuerwehren bei der Abfahrt der Ostautobahn (A4) in Parndorf im Einsatz, die unter Wasser stand.

Auch beim Parndorfer Bach waren laut Feuerwehr Pumparbeiten notwendig, weil die Pumpen des Hauptpumpwerkes zur Kläranlage im niederösterreichischen Bruck an der Leitha durch das Hochwasser zu versagen drohten. Ebenfalls vom Regen betroffen war das Nova Rock-Gelände in Nickelsdorf. Dort ist es nach Angaben der Bezirkshauptmannschaft weiter schlammig, die Besucher seien aber gut darauf vorbereitet.

Schon seit Dienstagnachmittag kommt es im Burgenland immer wieder zu Unwettern und in weiterer Folge zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Am Mittwoch waren es ebenfalls rund 200. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat deshalb bereits Hilfszahlungen aus dem Katastrophenfonds in Aussicht gestellt.