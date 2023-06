Neuerliche Krawalle in Leipzig nach Verurteilung von Lina E.

In Leipzig sind die gewalttätigen Proteste nach dem Hafturteil gegen die Linksextremistin Lina E. in der Nacht zum Sonntag weiter gegangen. In der Stadt gebe es "an verschiedenen Stellen Zusammenrottungen von augenscheinlich gewaltbereiten" Menschen, teilte die sächsische Polizei am Samstagabend auf Twitter mit. Einsatzkräfte seien attackiert sowie Barrikaden errichtet und in Brand gesetzt worden. Die Polizei räumte die Barrikaden im Süden der Stadt mit Sonderwagen.

In der Wolfgang-Heinze-Straße, in der am Nachmittag eigentlich eine größere "Tag X"-Demonstration der linksradikalen Szene stattfinden sollte - die aber verboten worden war - wurden Pyrotechnik und Böller gezündet. Die Polizei war mit mehreren Hundertschaften vor Ort und löschte gemeinsam mit der Feuerwehr die Barrikaden, auch mit Wasserwerfern.

Besonders betroffen von den Krawallen war der Stadtteil Connewitz. Ein Polizeiposten sei mit Steinen attackiert worden. Dabei seien zwei Beamte verletzt worden, teilte die sächsische Polizei in der Nacht auf Sonntag auf Twitter mit.

Bundesweit war in linken Kreisen zu Solidaritätsdemonstrationen am Samstag in Leipzig mobilisiert worden. Anlass ist das Urteil gegen Lina E. und drei Mitangeklagte zu mehrjähriger Haftstrafe wegen Überfällen auf vermeintliche oder tatsächliche Neonazis, bei denen mehrere Menschen teils schwer verletzt wurden.

Samstagnachmittag hatten sich laut Polizei rund 1500 Teilnehmer zu einer Demonstration versammelt, davon nach diesen Angaben ein Drittel gewaltbereite. Angemeldet waren 100 Demonstranten. Die Versammlung blieb zunächst friedlich, eskalierte dann aber. "Die Lage auf der Karl-Liebknecht-Straße wird unfriedlich. Unsere Kräfte werden immer wieder attackiert und mit Steinen/Pyrotechnik beworfen", schrieb die Polizei am Samstagabend auf Twitter. Man appelliere an alle Personen dort, sich von Straftätern zu distanzieren und friedlich zu verhalten. "Unbeteiligte werden gebeten, den Bereich zu verlassen bzw. zu meiden."

Die Polizei war am Samstag - trotz des Verbots der "Tag X"-Demo - mit einem Großaufgebot in der Stadt präsent. Denn es fanden auch das Sachsenpokal-Finale, das Stadtfest sowie ein Konzert von Herbert Grönemeyer statt. An Zufahrtswegen in die Stadt sowie am Bahnhof gab es den ganzen Tag Kontrollstellen. Am frühen Samstagnachmittag brannten mehrere Fahrzeuge und Mülltonnen.

Nach den Krawallen gab es Kritik der Linken am Vorgehen der Polizei. Ihr Parlamentsgeschäftsführer im sächsischen Landtag, Marco Böhme, warf der Polizei bei Twitter vor, sie habe die Lage durch das "faktische Verbot" eskalieren lassen. Das linksgerichtete Bündnis "Dresden Nazifrei" bezeichnete das Auftreten der Polizei als "martialisch".

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der mit Innenminister Armin Schuster (beide CDU) am Nachmittag das Lagezentrum besucht hatte, dankte der Polizei für ihren Einsatz. "Das Ziel ist Menschen und Sachwerte zu beschützen und Gewalttäter festzunehmen", erklärte der CDU-Politiker via Twitter.

Bereits am Freitagabend hatte es in Leipzig Krawalle gegeben. Vermummte hatten im Stadtteil Connewitz Polizisten angegriffen,Steine geworfen, Pyrotechnik gezündet und Barrikaden aus Mülltonnen und Baustellenabsperrungen in Brand gesetzt. Die Polizei setzte Tränengas ein und wurde nach eigenen Angaben von Hausdächern mit Gegenständen beworfen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden 23 Beamte verletzt. Ein Journalist wurde den Angaben zufolge von einer unbekannten Person attackiert und leicht verletzt. 17 Einsatzfahrzeuge der Polizei wurden beschädigt. Acht Fahrzeuge waren in Brand gesetzt worden. An einer Bankfiliale wurde Schaden "in hoher fünfstelliger Summe" verursacht, wie die Polizei mitteilte. Fünf Tatverdächtige - im Alter zwischen 20 und 32 Jahren - wurden festgenommen. Am Samstag erließ der Haftrichter gegen sie Haftbefehl wegen schweren Landfriedensbruchs erlassen.