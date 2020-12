Neuerlich Vorwürfe gegen ÖBAG-Chef Schmid

Gegen den Chef der Staatsholding ÖBAG, Thomas Schmid, gibt es neue Vorwürfe. Wie der "trend" berichtet soll Schmid 2017 als Generalsekretär und Kabinettschef im Finanzministerium auf Geheiß seiner Schwester einen Steuerakt eingesehen haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt dazu. Schmids Anwalt wies den Vorwurf der Einsichtnahme zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die SPÖ forderte am Freitag abermals Schmids Abberufung als ÖBAG-Alleinvorstand.

Laut dem Magazinbericht handelt es sich um einen Zufallsfund aus den Ermittlungen zur Casinos-Affäre. Schmids Schwester lag demnach mit ihrem Nachbarn in Streit und bat deshalb ihren Bruder um Hilfe: "Kannst dem komischen (sic!) nicht die Finanz auf den Hals setzen?", schrieb die Schwester an Schmid. Nachdem dieser ihr zunächst entgegnete, dass sie sich mit dieser Angelegenheit doch an Anwälte wenden solle, lenkte Schmid aber schließlich doch ein: "Ich werde mir einmal seine Steuerdaten ansehen."