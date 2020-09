Neuerlich Flüchtlinge in Niederösterreich aufgegriffen

Im Bezirk Bruck a.d. Leitha sind neuerlich Flüchtlinge aufgegriffen worden. Es handelte sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag um zehn Syrer. Als mutmaßlicher Schlepper wurde ein 63-jähriger türkischer Staatsbürger festgenommen, der einen rumänischen Sattelschlepper gelenkt hatte. An Bord des Schwerfahrzeugs sollen bei der laut Schilderungen lebensbedrohlichen Fahrt etwa 45 Personen gewesen sein.

Die zehn aufgegriffenen Geschleppten gaben bei ihren Befragungen durch Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich an, dass auf der Fahrt von Rumänien über Ungarn nach Österreich etwa 45 Personen auf der Ladefläche des Schwerfahrzeugs transportiert worden seien. Die meisten von ihnen sollen in Haslau-Maria Ellend von bisher unbekannten Fahrzeuglenkern abgeholt und weiter nach Wien bzw. Deutschland gebracht worden sein.

Erst am 9. September waren in Bruck a.d. Leitha 38 Flüchtlinge aufgegriffen worden. Sie waren ebenfalls aus Rumänien in einem Kühlanhänger transportiert worden. Die syrischen, irakischen und türkischen Staatsangehörige berichteten in dramatischen Schilderungen von Todesangst und Sauerstoffmangel an Bord. Ein 51-jähriger türkischer Staatsbürger wurde als mutmaßlicher Schlepper festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.