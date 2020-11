Neuer Wiener Vizebürgermeister Wiederkehr in Quarantäne

Der frischgebackene Wiener Bildungsstadtrat und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) musste sich in Quarantäne begeben. Das hat er der APA am Samstag mitgeteilt. "Einer meiner engsten Mitarbeiter wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Als Kontaktperson 1 begebe ich mich daher in Selbstisolation und bin bis 6. Dezember in Quarantäne", berichtete Wiederkehr. Bei ihm selbst sei keine Infektion diagnostiziert worden.

"Ich fühle mich gesund, wurde negativ getestet und werde normal von zu Hause aus arbeiten." Der pinke Rathauspolitiker hat erst vergangenen Dienstag sein Regierungsamt in der neuen SPÖ-NEOS-Rathauskoalition übernommen.