Neuer Vorstand bei inside Dornbirn

Eva Molnar-Thielmann von O. Rein wurde in der Wirtschaft zur neuen Obfrau der Werbegemeinschaft gewählt.

Dornbirn. Vor ziemlich genau 53 Jahren war Rudi Fuchs (1913-1985) von O. Rein, Juwelier und Optiker, Gründungsmitglied und langjähriger Vorstand des EKZ-Dornbirn, wie die Gemeinschaft der Kaufleute damals hieß. Seine Enkelin, Eva Molnar-Thielmann (geb. 1967), führt das Familienunternehmen in der fünften Generation. Am Montagabend wurde sie anlässlich der Jahreshauptversammlung zur neuen Obfrau der Werbegemeinschaft inside Dornbirn gewählt. Der bisherige Obmann Rudi Präg wechselte aus gesundheitlichen Gründen in die zweite Reihe und ist nun Obfrau Stellvertreter (I). Von den über 50 anwesenden inside-Mitgliedern wurden ebenfalls einstimmig gewählt: René Krall als Obfrau-Stellvertreter (II) und Kassier, Irmgard Huber als Obfrau-Stellvertreterin (III) und Kassier-Stellvertreterin sowie Ambros Mayer als Obfrau-Stellvertreter (IV).

Bürgermeisterin Andrea Kaufmann bedankte sich für die konstruktive Arbeit in den letzten zwei Jahren und leitete die Wahl des neuen Vereinsvorstandes. „Es ist nicht immer leicht, Verantwortung zu übernehmen“, sagte sie im Hinblick auf das wichtige Amt der neu gewählten Obfrau. Das Stadtoberhaupt informierte auch darüber, dass mit der Eröffnung der Begegnungszone Jahngasse, die am 30. August geplant ist, die weitere gute Entwicklung der Stadt voranschreitet.

Eva Molnar-Thielmann geht ihre neue Funktion mit Elan und frischen Ideen an, die sie in der nächsten Sitzung mit Vorstand und Geschäftsführung besprechen wird. Sie kann sich unter anderem eine Aktion vorstellen, die internationale Marken in den Geschäften in den Fokus rückt. „Mit unseren tollen Mitgliedern in der ganzen Stadt müssen wir uns nicht verstecken“, betonte sie und ist sich sicher, dass Dornbirn sogar dem Vergleich mit größeren Städten standhält.