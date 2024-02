Neuer Vertrag mit dem Hauptsponsor vor der Jubiläumsausgabe

An zwei Wochenenden geht das 15. Raiffeisen RW Rankweil Hallenfußballturnier über die Bühne.

RANKWEIL. Die fünfzehnte Auflage des Raiffeisen RW Rankweil Hallenfußballturnier für Nachwuchsmannschaften in zehn verschiedenen Altersstufen und den sechs Hobbyteams bringt für die Turnierleitung mit Manuel Dobler (Administration), Klaus Beiter und Erika Gstrein (Wirtschaft), Patrick und Yvonne Böckle (Infrastruktur) sowie Magdalena Wöß (Sponsoring) jede Menge an großen Herausforderungen. 156 Mannschaften mit mehr als eintausend Nachwuchsspielern, vorwiegend nehmen Vorarlberger Klubs aus der Region Walgau, Vorderland und dem Rheintal am Spektakel teil, sorgen an den sechs Turniertagen auf dem Parkett der Sportmittelschule Rankweil für Bandenzauber vom Feinsten, aber auch mit der modernen Futsal-Austragung für großen Unterhaltungswert. Bis auf die Unter-18-Jährigen kämpfen beim Rankweiler Hallenfußballturnier die Kinder und Jugendlichen in allen Altersstufen um Medaillen, Ehrengeschenke und Pokale. Jedes Kind von den Bambinis bis zu den Unter-11-Jährigen erhält seit der Gründung des Hallenturnieres einen eigenen Pokal.