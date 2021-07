Neuer Unimog mit Schneepflug und Salz-/Splittstreuer für den Winterdienst

Schnee, Schnee und nochmal Schnee: Was für viele wie ein kleines Winterparadies klingt, ist für die Schneeräumer eine echte Herausforderung.

Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am Dienstag, dem 6. Juli 2021, die Vergabe des Lieferauftrages „Neuanschaffung Unimog“ und Zusatzgeräte „Schneepflug und Streuautomat“ an die Firma Pappas Auto GmbH in Eugendorf zu brutto 295.485,11 Euro einstimmig vergeben.