Neuer Unimog im Dienst für Hohenems!

Seit Anfang Februar ist er im Betrieb: Der neue Unimog des Werkhofs! Im Winterdienst und Unwetter- oder Katastrophenfall stellt das neue Universalfahrzeug sicher, dass die Hohenemser Straßen sicher und befahrbar bleiben!

„Der neue Unimog wird vor allem im Winter die Emsreute und Schuttannen bedienen und dort fix stationiert sein. Per Schneefräse wird damit auch der Parkplatz und die Schuttannenstraße von großen Schneemengen freigehalten. Er leistet aber auch unschätzbare Dienste bei Hangrutschungen oder umgestürzten Bäumen, was in Emsreute und Schuttannen durchaus regelmäßig vorkommt und entlastet nun wirksam das zweite Räumfahrzeug, welches sich nun auf die Straßen in der Stadt konzentrieren kann“, erklärt Werkhofleiter Andreas Mathis die Einsatzgebiete des neuen Geräts.

„Martin und Günter Linder aus Emsreute hatten bei der offiziellen Schlüsselübergabe sichtlich große Freude über ihr neues Arbeitsgerät. An der Stelle muss man auch mal allen Fahrern für ihre Winterdienste danken! An Schneetagen versehen sie nicht selten Schichten durchgehend von 4 Uhr früh bis 22 Uhr abends. Dabei kommen an so einem Tag durch die mehrmaligen Fahrten allein in Emsreute und Schuttannen insgesamt rund 200 geräumte Straßenkilometer zusammen – was in etwa der Strecke Hohenems – München entspricht. Eine unglaubliche Leistung von Mensch und Gerät im Dienst für die Bürger und freie, sichere Wege, welche die Anschaffungskosten des Unimogs in Höhe von rund 300.000 Euro mehr als rechtfertigt!“, bedankt sich Bürgermeister Dieter Egger am Ende persönlich beim Fahrerteam für ihre Leistungen.