Neuer ukrainischer Präsident bereit zu Gesprächen mit Moskau

Der künftige ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich bereit für Gespräche mit dem russischen Staatsoberhaupt Wladimir Putin über die Lage im umkämpften Osten des Landes. "Ich hoffe, dass Russland beim nächsten Normandie-Treffen seine Bereitschaft zur Deeskalation unter Beweis stellen wird", wird der politische Quereinsteiger in einer am Sonntag verbreiteten Mitteilung zitiert.

“Ich möchte noch einmal betonen, dass ich zu Verhandlungen bereit bin”, so Selenskyj weiter. Der russische Präsident hatte am Samstag gesagt, er wolle im Falle eines Gesprächs mit Selenskyj zuerst mit ihm über die Situation in den Separatistengebieten reden. Es müsse in erster Linie darüber gesprochen werden, wie der Konflikt gelöst werden könne.