Neuer tschechischer Regierungschef warnt vor schwerem Jahr

Der neue tschechische Ministerpräsident Petr Fiala hat in seiner ersten Neujahrsansprache vor einem der "schwierigsten und schwersten" Jahre in der jüngeren Geschichte des Landes gewarnt. Als Gefahren nannte der 57-Jährige am Samstag die Energiekosten, die Inflation und die Corona-Pandemie. Fiala rief seine Landsleute zu Zusammenhalt auf. Tschechien wird seit kurzem von einer Koalition aus fünf liberalen und konservativen Parteien regiert.

Fiala kam auch auf die EU-Ratspräsidentschaft zu sprechen, die Tschechien in der zweiten Jahreshälfte von Frankreich übernimmt. "Mehrere Monate lang werden wir stärker zu hören und zu sehen sein - unsere Meinung wird größeres Gewicht haben", sagte der Vorsitzende der Demokratischen Bürgerpartei (ODS). Sein Kabinett sei im Begriff, "in letzter Minute" die Finanzierung und ein Programm auf die Beine zu stellen.

Der Vorgängerregierung unter dem populistischen Milliardär Andrej Babis warf Fiala vor, die Staatsverschuldung in die Höhe getrieben zu haben.