Neuer Song und große Literaturprojekte

Die Götznerin Tanja Scheichl-Ebenhoch hat mit dem Schweizer Kurt Zeltner das neue Lied "Sunrise" aufgenommen.

GÖTZIS. Nach den beiden Büchern über ihre schwere Krankheit und dem Roman mit dem Titel „die Geigerin“ hat die Götznerin Tanja Scheichl-Ebenhoch zusammen mit dem Schweizer Sänger Kurt Zeltner den Song „Sunrise“ veröffentlicht. Für die Musikerin, Pädagogin und Buchautorin aus der Kummenberggemeinde der nächste Karriere-Höhepunkt. Schon im Februar letzten Jahres hat Scheichl-Ebenhoch zudem ihren ersten Song „Freedom“ mit dem deutschen Musikkollegen, Produzenten und Freund Christoph Parzer präsentiert. Wenn die Geigerin Tanja Scheichl-Ebenhoch im freien Fall auf den Typen trifft, der alles vergeigt hat, kann man sich gut vorstellen, wie sie am Abgrund stehen und gemeinsam auf den „Sunrise“ warten. Kennengelernt über Social Media - gegenseitig das jeweilig andere Werk bewundernd - entschlossen sich die Götznerin und der Schweizer aus Gampelen, ein gemeinsames Projekt zu starten. Insbesondere in Zeltners Song „Sunrise“ fand sich Tanja Scheichl-Ebenhoch wieder. Mit Helly Kumpusch von Hellywood-Music kam schliesslich der Produzent dazu, der dem Ganzen den letzten Schliff gab. Nach dem Song „Sunrise“ warten auf Tanja Scheichl-Ebenhoch einige Projekte sowohl musikalischer als auch literarischer Natur. In Kürze folgt ein weiteres Songprojekt zusammen mit einem deutschen Sänger und einer deutschen Produzentenlegende. Im zweiten Quartal dieses Jahres wird sowohl ein Lyrikband zusammen mit Harald Küng als Co-Autor als auch ihr 2. Band zur Romantrilogie «Die Geigerin» im Bellingsbooks Verlag erscheinen. Die Götznerin Tanja Scheichl-Ebenhoch hat noch vieles vor und ist immer wieder bei neuen Projekten mit Prominenten zu bewundern.VN-TK