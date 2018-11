Neuer Prozess gegen Berlusconi beginnt im Februar

Ein Richter in der süditalienischen Stadt Bari hat am Freitag die Eröffnung eines neuen Prozesses gegen Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi beschlossen. Der 81-jährige Medienunternehmer soll vor zehn Jahren den süditalienischen Unternehmer Gianpaolo Tarantini mit der Zahlung hoher Summen zur Falschaussage bewogen haben. Der Prozess beginnt am 4. Februar 2019, berichteten italienische Medien.

Tarantini soll mindestens 100.000 Euro von Berlusconi erhalten haben. Dafür soll er zugunsten Berlusconis bei Prozessen ausgesagt haben, bei denen es um angebliche Partys mit Callgirls in den Residenzen des Ex-Premiers ging. Berlusconis Anwälte bestritten die Vorwürfe und erklärten sich zuversichtlich, dass es bald zu einem Freispruch ihres Mandanten kommen werde.

Die Staatsanwälte vermuten, dass sich Tarantini mit der Vermittlung attraktiver Frauen an Berlusconi politische Begünstigungen für seine Geschäfte im Gesundheitsbereich sichern wollte. Im sogenannten Escort-Prozess um organisierte Prostitution wurde Tarantini 2015 zu sieben Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Er soll von 2008 bis 2009 junge Frauen für Sexpartys in einer Residenz Berlusconis organisiert haben und war u.a. wegen Anstiftung zur Prostitution und Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt.