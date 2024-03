Neuer "Park der Artenvielfalt" entsteht in Wien

In Wien wird ein rund elf Hektar großer "Park der Artenvielfalt" errichtet. Die neue Anlage in der Donaustadt ist damit in etwa so groß wie der Stadtpark. Ein erster Teil soll bereits im Frühsommer 2025 fertiggestellt sein. Das hat Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Mittwoch bei der Klubtagung der Wiener SPÖ in Frauenkirchen verkündet.

Der Ressortchef würdigte den neuen Park als "Riesenprojekt", das im Einzugsgebiet der Wohnbauten an der Berresgasse entsteht. Konkret wird es östlich des Badeteichs Hirschstetten umgesetzt. Verwendet wird dabei auch das Erdreich, das im Zuge der Errichtung der Gebäude ausgehoben wurde.

"Mit diesem Stadtteilpark bekommt Wien einen weiträumigen neuen Park, der nicht nur eine wichtige Rolle als Erholungsraum spielt, sondern sich als erster Biodiversitäts-Park ganz bewusst und zentral dem Thema Wahrung und Entfaltung urbaner Artenvielfalt verschreibt", erläuterte der Klimastadtrat. Der weltweite Rückgang der Vielfalt der Arten sei eine große Herausforderung, hob er hervor.

Der naturnahe Park wird zum einen über klassische Elemente wie Spazierwege, Ruhe- und Entspannungszonen, einen Aussichtshügel oder Spielmöglichkeiten verfügen. Die Artenvielfalt soll durch eine nachhaltige Pflege des dort bereits bestehenden Waldes, durch die zusätzliche Schaffung eines rund 20.000 Quadratmetern neuen Waldstückes, das Anlegen von Kröten-Biotopen sowie unterschiedliche Wiesenflächen unterstützt werden.

Die Modellierung des Geländes startet im Sommer 2024. In das Projekt werden insgesamt mehr als zwei Millionen Euro investiert, die Flächen gehören großteils bereits der Stadt.

Wer sich einen Überblick über alle Wiener Klimabildungsangebote verschaffen möchte, kann dies nun auch mittels einer neuen Website tun - die unter Wiener "Klima-Campus" firmiert. Auf finden sich Führungen, Workshops, Ausflugsziele, Kulturtermine sowie allgemeine Info-Materialien zum Thema Klima und Umwelt.