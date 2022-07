Neuer Österreich-Rekord: 40 Prozent Marktanteil im Ländle!

Mit dem heute veröffentlichten Radiotest schreibt Antenne Vorarlberg Radiogeschichte!

Mit einem Marktanteil von 40 Prozent in der Gruppe der 14 bis 49-Jährigen liegt Antenne Vorarlberg wochentags weit vor Ö3 (25 Prozent) und Radio Vorarlberg (19 Prozent)!* Noch nie erreichte in Österreich ein Privatsender einen so hohen Marktanteil und lag zeitgleich so weit vor Ö3. Unfassbar: Fast 106.000 Hörerinnen und Hörer aus dem Ländle schalten täglich das Programm von Antenne Vorarlberg ein.**

In Deutschland und der Schweiz kommen nochmal so viele Hörer dazu. Zum vierten Mal in Folge ist Antenne Vorarlberg der einzige österreichische Privatsender, der Ö3 weit überholt hat. Auch österreichweit ist Antenne Vorarlberg klar an der Spitze aller Privatsender. Programmchef Andreas Hinsberger: "Ich freue mich sehr, dass immer mehr 'junge' und 'jung gebliebene' Vorarlberger*innen die frische Vielfalt in der Musik und die relevanten Inhalte von Antenne Vorarlberg hören. Mit unserem Frühstücksradio mit Sandra und Veithi haben wir zwei Moderatoren, die in den letzten Jahren immer beliebter wurden und so zu richtigen Freunden unserer Hörer*innen geworden sind. Ich gratuliere dem ganzen Team für diesen Erfolg!" Geschäftsführer Mario Mally: "Ich bin sehr stolz auf das Ergebnis und die nachhaltige und konsequente Arbeit meiner Mannschaft. In den letzten 4 Jahren konnten wir unseren Marktanteil fast verdoppeln! Das ist Wahnsinn. Bedanken möchte ich mich bei unseren Kunden und Partnern fürs Einschalten und fürs Vertrauen."