Neuer österreichischer Rekord von Bachmann/Kopf

SULZ. Sieben Medaillen erreichten die jungen Sportler vom ÖAMTC RV Enzian Sulz bei den landesweiten Titelkämpfen im Saalradsport in Höchst. Die mehrfachen WM-Bronzemedaillengewinner im Frauen Zweier Svenja Bachmann und Rosa Kopf stellten mit 129,31 Punkten einen neuen österreichischen Rekord auf und sind schon in Frühform. Das neuformierte Duo Franziska Belmega und Elisabeth Moser wurde in derselben Kategorie zur Premiere starke Zweite. Annika Jenny wurde mit 51,88 Punkten bei den Schülern Dritte. Im Radball trägt die konsequente Nachwuchsarbeit schon erste Früchte. Die beiden Athleten Liam Konzett und Xaver Juli standen in der Klasse Schüler B mit einen Torverhältnis von 44:14 Treffern am obersten Podest. Mit Nio Marte und Eliano Kriss siegten zwei Sulner bei den Anfängern. Platz drei im Radball ging an Valentin Fehle und Emilian Fritsch (Schüler C) und das Brüderpaar Philipp und Max Schwendinger (Allgemeine Klasse).VN-TK