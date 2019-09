Neuer ÖGK-Generaldirektor auf Besuch in Vorarlberg

Bernhard Wurzer: „Unser Prinzip ist bundesweit planen, regional handeln."

Mit 1. Jänner 2020 löst die ÖGK die bisherige Struktur der neun Gebietskrankenkassen ab. In Vorarlberg wird die bisherige Gebietskrankenkasse umgewandelt in die ÖGK-Landesstelle Vorarlberg.

"Bundesweit planen, regional handeln"

„Unser Prinzip ist bundesweit planen, regional handeln“, erläuterte Wurzer am Mittwoch im Gespräch mit Vorarlberger Wirtschaftskammer und Wirtschaftsbund die ÖGK-Pläne. Konkret heißt das, dass die Leiter der Fachbereiche wie Finanzen und Meldewesen großteils in den Bundesländern sitzen werden – und beispielsweise von Dornbirn aus ein oder mehrere Fachbereiche für ganz Österreich geführt werden.

Künftige Verträge werden von ÖGK abgeschlossen

Das Ziel der Kassenreform

Für Dienstgeber, die Standorte in mehreren Bundesländern haben, bringt der 1. Jänner 2020 eine erhebliche Vereinfachung. Sie müssen ihre Dienstnehmer entsprechend dem Beschäftigungsort bei zwei oder mehreren Landesstellen melden, haben aber nur noch einen Ansprechpartner in der Landesstelle, in dem die geschäftliche Hauptanschrift liegt.

An einem Beispiel erklärt

Hat ein Betrieb in Vorarlberg derzeit einen Beitragsrückstand und in Tirol einen Beitragsüberschuss, zahlt er in Vorarlberg dennoch Verzugszinsen. In Zukunft wird der Rückstand mit dem Überschuss gegengerechnet – die Verzugszinsen entfallen.