Neuer Ö3-Chef Pauser will nicht alles über den Haufen werfen

Seit wenigen Wochen steht Michael Pauser an der Spitze von Ö3. Den reichweitenstärksten Radiosender des Landes kennt der Niederösterreicher bestens, arbeitete er dort doch schon viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen. Nun alles umzukrempeln, schwebt ihm nicht vor, erklärt er im APA-Interview. Viel mehr wolle er verstärkt die Nähe zu den Hörerinnen und Hörern suchen, den Sender online diverser aufstellen und österreichischen Bands zu mehr Studiosessions bei Ö3 verhelfen.

Michael Pauser: Sowohl als auch. Bei einem erfolgreichen Medium wie Ö3 geht es nicht darum, alles über den Haufen zu werfen. Aber wir werden alles hinterfragen. Wir haben derzeit 2,5 Mio. Hörerinnen und Hörer täglich. In der Woche erreichen wir 4,8 Mio. Menschen. Das ist mehr als vor einem Jahr. In Zukunft wollen wir noch deutlicher machen, dass wir viel mehr sind als ein Radiosender.

Pauser: Die Art und Weise, wie wir an Dinge herangehen - vor allem die Nähe zu den Hörerinnen und Hörern. Das ist jetzt schon ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal und wird es in Zukunft noch viel mehr sein. Die Konkurrenz macht ihren Job ausgezeichnet, aber aus anderen Motiven.

Pauser: Die Frage, ob die ORF-Radios öffentlich-rechtlich sind oder nicht, ging selbst vor Gericht. Herausgekommen ist, dass sie es natürlich sind - qualitativ und quantitativ. Wir sind einem gesetzlichen Auftrag verpflichtet und nehmen diesen sehr ernst. Ich finde es großartig, dass es einen dualen Radiomarkt in Österreich gibt. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen führen aber dazu, dass der eine oder andere mit dem Rücken zur Wand steht. Dann sind die Aussagen natürlich heftiger. Aber was kann für das Publikum Besseres passieren, als dass man permanent um die Vorreiterrolle rittert? Wir sind weit vorne. Möge es so bleiben.

Pauser: Wir haben gehofft, dass das neue ORF-Gesetz weitere Möglichkeiten schafft. Die gibt es in dem erhofften Ausmaß leider nicht. So sind etwa zusätzliche Programme nicht erlaubt. Zusätzliche Formate sind stark eingeschränkt auf Themengebiete wie Nachrichten und Kultur und müssen in neun von zehn Fällen programmbegleitend sein. Wir müssen sehr kreativ sein. Was die ORF Sound-App betrifft, gibt es ein paar Dinge in Vorbereitung, über die ich noch nicht reden kann. Es geht prinzipiell darum, Hitradio Ö3 mit Podcasts, Zusatzangeboten oder dem Umgang mit Konzerten diverser aufzustellen.