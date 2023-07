Neuer Namenssponsor für Regionalligist RW Rankweil

Die Rot-Weißen konnten einen neuen Unterstützer an Land ziehen.

RANKWEIL. Sportlich schwimmt der Traditionsverein FC RW Rankweil auf einer Erfolgswelle. Die erste Kampfmannschaft der Rot-Weißen stieg sensationell in die Regionalliga West auf und spielt nach vierzehnjähriger Unterbrechung wieder in der höchsten Amateurklasse Österreichs. Die zweite Rankweiler Garnitur schafft den Aufstieg in die 2. Landesklasse und hat mit Wolfgang Schneider (Bruder von Austria Lustenau Cotrainer Martin Schneider) einen neuen Coach. Nach dem Rücktritt vom ehemaligen Klub-Präsident Gerhard Ströhle vor fünfzehn Jahren, der auch mit seinem damaligen Unternehmen Alutop als Hauptsponsor einige Saisonen auf der Gastra tätig war, sind die Rankler auf Suche nach geeigneten Groß- und Kleinsponsoren. Nun konnte man mit Licht&Wärme Elektrotechnik zumindest einen neuen Namenssponsor an Land ziehen. So wird der Klub ab sofort Licht&Wärme Elektrotechnik RW Rankweil heißen. Das Unternehmen mit Sitz in Raggal hat fünfzig Mitarbeiter und ist Spezialist in den Bereichen Licht&Elektrotechnik sowie der erneubaren Energien. Moderne Handwerker, die auf innovative Technologie setzen. Als Ökoprofit Betrieb garantiert Licht&Wärme höchste Qualität und Nachhaltigkeit bei der Umsetzung maßgeschneiderter und kundenspezifischer Lösungen. GF Bernhard Burtscher: „Die Vereinsphilosophie mit dem Schwerpunkt Eigenbauspielern einzusetzen und der ausgezeichneten Nachwuchsarbeit in Rankweil sind beste Voraussetzungen für eine sportlich erfolgreiche Zukunft. Das gefällt unserem Unternehmen.“ VN-TK