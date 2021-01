Neuer Museumschef will in Leipzig "Rückenwind" schaffen

Seit Anfang Jänner ist Stefan Weppelmann der neue Direktor des renommierten Museums der bildenden Künste (MdbK) in Leipzig. Es ist die erste Direktorenstelle für den deutschen Kunsthistoriker, der zuvor der Leiter der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums in Wien war. Mit der APA sprach Weppelmann über die Unterschiede zwischen Leipzig und Wien, sein Selbstbild als Direktor und die Frage, weshalb man bisweilen auch Ausstellungen mit "Geräusch" braucht.

Stefan Weppelmann: Ich würde sie eher als eine Entwicklung denn als einen Bruch sehen. Ich bin hier in Leipzig mit einer stärker aktuellen Zeitbezogenheit konfrontiert - und das war einer der Gründe, die meinen Wechsel motiviert haben. Aber es gibt auch am Museum der bildenden Künste eine große Sammlung der klassischen Meister. Was tatsächlich neu für mich ist, ist die Möglichkeit, medienübergreifend und epochenübergreifend zu arbeiten. Das war in Wien nur bedingt möglich. Kaum eine Sammlung ist so in sich abgeschlossen, wie die der KHM-Gemäldegalerie, die von ihrem dynastischen Ursprung geprägt ist. Ein Gemälde zu kaufen, das seinen legitimen Platz unter Tizian und Dürer fände, würde viele Millionen Euro erfordern. Aber ich war natürlich auch in Wien in Projekte mit zeitgenössischem Bezug involviert, wenn Sie etwa an die Ausstellung "Beethoven bewegt" denken. Aber richtig ist, dass ich bis dato noch keine Sammlung betreut habe, die so stark auch mit zeitgenössischem Kunstschaffen zu tun hat.