"Neuer Meilenstein der Teilchenphysik" am CERN

Am CERN ist eine Entdeckung gemacht worden, die nach Einschätzung der beteiligten Forscher "in die Physik-Lehrbücher eingehen" dürfte.

Erstmals konnte das Phänomen “CP Verletzung” sichtbar gemacht werden. Bisher war nur seine Existenz experimentell bewiesen worden. “Das Resultat ist ein Meilenstein in der Geschichte der Teilchenphysik”, sagte Eckhard Elsen, Forschungsdirektor am CERN.

“Endlich sichtbar”

Diese Form der Asymmetrie von Materie und Antimaterie konnte am Zerfall eines Teilchens namens D0 Meson beobachtet werden, wie die Forscher am Donnerstag auf der Fachtagung Rencontres de Moriond in La Thuile (I) bekanntgaben. “Seit der Entdeckung des D Mesons vor mehr als 40 Jahren, vermuteten Forscher, dass in diesem System ‘CP Verletzung’ vorkommt. Aber erst jetzt, bei der Auswertung der im LHCb Experiment (LHC: Teilchenbeschleuniger – Large Hadron Collider) gewonnenen Daten, konnte der Effekt endlich sichtbar gemacht werden”, meinte Elsen. “CP Verletzung” ist für das Universum grundlegend, denn dieses Phänomen startete die Prozesse, die nach dem Big Bang zur Dominanz der Materie über die Antimaterie führte.