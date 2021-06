Neuer "Lohengrin" bei Osterfestspielen Salzburg 2022

Die Osterfestspiele Salzburg werden im Jahr 2022 nach dem Coronapandemie-bedingten Ausfall im Jahr 2020 und einem reduzierten Programm im Herbst 2021 wieder regulär über die Bühne gehen - von 9. bis 18. April. Christian Thielemann dirigiert zu Ostern 2022 in seinem Abschiedsjahr als künstlerischer Leiter des Festivals die Neuinszenierung von Richard Wagners Oper "Lohengrin". Die Sächsische Staatskapelle Dresden wird dann zum letzten Mal Orchester in Residence sein.

Mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Nikolaus Bachler, der im kommenden Jahr die künstlerische Gesamtverantwortung für die Osterfestspiele Salzburg übernehmen wird, besteht nach - vor allem im Jahr 2019 - aufkeimenden Konflikten offenbar ein gutes Einvernehmen. "Wir haben uns über die Arbeit schnell gefunden", sagte Bachler bei der Präsentation des Programms der Osterfestspiele 2022 am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz. Das Positive am Älterwerden sei die "Gelassenheit".