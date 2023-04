Sichtbarkeit des Wiener Künstlerhauses steigern

Vor rund einem halben Jahr hat Günther Oberhollenzer die Stelle als Künstlerischer Leiter des Künstlerhauses in Wien angetreten. Nun wisse er "um die Baustellen, aber auch um die schönen Dinge" Bescheid, sagte Oberhollenzer am Freitag bei einer Pressekonferenz. Er möchte "Akzente setzen, das Künstlerhaus als starkes, selbstbewusstes Haus präsentieren" und seine Sichtbarkeit steigern. Es sei ihm außerdem ein großes Anliegen, "Kunst nahbar zu machen".

Eine seiner zentralen Aufgaben sei es, "hier schöne Ausstellungsprojekte zusammen mit den Künstlerinnen und Künstlern zu realisieren" und damit "Menschen anzusprechen", betonte Oberhollenzer und fügte an: "Ich mache keine Ausstellungen für KuratorInnen. Ich sehe mich als ein Kunstvermittler an ein Publikum." Kunstvermittlung müsse daher sehr früh in die kuratorischen Konzepte einbezogen werden. "Es geht darum, Menschen in der Alltagsrealität abzuholen." Das sei keine Strategie, "sondern eine Grundeigenschaft von mir als Kurator", sagte Oberhollenzer.