Neuer Kunstrasenplatz Gastra feierlich eröffnet

Bei der Einweihung des modernsten Spielfeldes in Rankweil haben die Promis mit Martina Rüscher, Katharina Wöß-Krall und Andreas Prenn ein Elferschießen veranstaltet.

RANKWEIL. Schon als einer der ersten Fußballvereine in Vorarlberg erhielt der FC RW Rankweil im Jahr 1993 einen Kunstrasenplatz auf der Gastra. Vierzehn Jahre später wurde der bestehende Kunstrasenplatz in Rankweil generalsaniert. Vor wenigen Tagen wurde nun auf der Sportanlage Gastra in Rankweil ein neuer Kunstrasenplatz mit der neuesten Generation in einem würdigen Rahmen feierlich eröffnet. Der moderne Kunstrasenplatz Gastra wurde schon im Ende des letzten Jahres fertiggestellt. „Es war uns extrem wichtig das in Rankweil wieder ein neuer Kunstrasenplatz gebaut wird. Es gab lange Diskussionen in der Gemeindevertretung über das dringend notwendige Projekt. Der alte Kunstrasen war längst in die Jahre gekommen. Jetzt sind auch Pflichtspiele für den Nachwuchs und im Kampfmannschaftsbereich, sodass weder Verschiebungen oder Absagen von Spielen entstehen. Wollten den Verein dementsprechend dabei unterstützen. Es soll aber nicht nur ein Platz für den Fußballverein sein, sondern auch von der Öffentlichkeit soll er genützt werden können“, sagt Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall in ihrer ausführlichen Laudatio stellvertretend für alle Rankweiler Gemeindepolitiker. Die Verletzungsgefahr beim neuen Kunstrasenplatz Gastra ist wesentlich geringer als in den früheren Generationen. „Das ist ein reiner Teppich und hat ganz einen anderen, modernen Aufbau als in der Vergangenheit. Der Untergrund hat eine elastische Tragschicht und ein Floor von 4,5 Zentimeter. Die Zusammenarbeit mit der Baufirma und dem Klub war hervorragend“, sagt Marktgemeinde Rankweil Infrastruktur Chef Lukas Ess, der die Bauleitung für den KR-Platz inne hatte. An mehreren Stellen hat es im alten KR-Spielfeld Setzungen gegeben und dadurch kam es zu Grabungsarbeiten sowie der Entsorgung von nicht brauchbaren, alten Materialien. „Die Standfestigkeit auf der neuen Anlage ist nun gegeben. Es war von Allen eine wahre Meisterleistung“, so Ess. Seitens vom Land Vorarlberg dankte Sport-Landesrätin Martina Rüscher den Verantwortlichen der Gemeine Rankweil für den Neubau des Kunstrasenplatzes. „Sport braucht Infrastruktur, ohne Infrastruktur keine Bewegung. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Rankweil wird gerade von Jugendlichen überschwemmt, weil sie sich viel zu wenig bewegen. Der neue Platz kostet zwar viel, viel Geld, aber es ist Hundert mal billiger da eine große Investitution zu tätigen als nichts zu erstellen. Jede Minute die Kinder und Jugendliche am Spielfeld verbringen ist eine gewonnene Minute für die Gesundheit und in der Bewegung. Nur elf Prozent der Kinder bewegen sich täglich für eine Stunde in Vorarlberg“, spricht Martina Rüscher Klartext. „Die Gesellschaft kann nur dann profitieren, wenn die ehrenamtlichen Funktionäre die entsprechenden professionellen Rahmenbedingungen und die perfekte Ausstattung haben. Der Kunstrasenplatz wird wieder viele Jahre für alle Freizeit- und Amateursportler zur Verfügung stehen“, fügt Rüscher abschließend hinzu. Rankweil Pfarrer Peter Loretz nahm die Segung des neuen Spielfeldes vor. Gesehen wurden im Festakt zur Einweihung vom KR-Platz Rankweil Andreas Prenn, Helmut Jenny mit Gattin Waltraud, Klaus Pirker mit Gattin Anita, Karin Reith, Magdalena Wöss, Werner Nesensohn, Martin Bitschnau, Clemens Feel, Arno Huber, Alejandro Schwaszta, Andreas Wally, Ramona Hartmann, Markus Lorenzi, Erhard Hafner und Klaus Beiter. Mit einem Promi-Elfmeterschießen mit Martina Rüscher, Katharina Wöß-Krall, Andreas Prenn und Elias Müller wurde der Festakt abgeschlossen. Für die musikalische Umrahmung sorgte ein Ensemble der Bürgermusik Rankweil. Bei verschiedenen Spielübungen auf dem neuen Platz konnten sich Kids und Jugendliche sportlich betätigen. Ein mehrstündiges, abwechslungsreiches Rahmenprogramm wurde der Öffentlichkeit geboten.VN-TK