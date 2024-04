Neuer Kunstakademie-Standort: Ballonhalle bekommt Kopfbau

Das Büro Schenker Salvi Weber Architekten wird die "Ballonhalle" aus dem Jahr 1916 im Wiener Arsenal zu einem neuen Standort für die Akademie der bildenden Künste Wien umbauen und mit einem mehrgeschossigen Turmbau vorsichtig an den denkmalgeschützten Bau andocken. Der Siegerentwurf des EU-weiten offenen Architekturwettbewerbs wurde heute vom Bildungsminister, der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) als Bauherr und Liegenschaftseigentümer und der Akademie vorgestellt.

Das Gesamtinvestitionsvolumen für das neue universitäre Exzellenzzentrum für Konservierung und Materialwissenschaft in der Kunst beträgt 50,1 Mio. Euro, die Nettoraumfläche rund 6.000 Quadratmeter, die Nutzfläche rund 3.800 Quadratmeter. Damit gewinnen die beiden Institute (Institut für Restaurierung und Konservierung und das Institut für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst) gegenüber dem aktuellen, temporären Standort in der Augasse rund 1.300 Quadratmeter Nutzfläche. Ursprünglich hätten sie nach der Sanierung des Hauptgebäudes wieder an den Schillerplatz rückübersiedeln sollen, nun können in dem neuen Gebäude Werkstätten, Labore und Veranstaltungsräume untergebracht werden. In der derzeit vom Mieter LiveGroup als Event Location angebotenen Halle wird neben der Bibliothek auch eine Aula entstehen, die für Veranstaltungen und das universitäre Leben an dem neuen Standort, an dem künftig rund 100 Studierende arbeiten werden, intensiv genutzt werden kann. Baubeginn ist Ende 2025, mit Aufnahme des Betriebs wird für das Wintersemester 2027 gerechnet.