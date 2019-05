Neuer Kulinarik-Event in Hohenems: „Aufgegabelt“ 2019

Am Mittwoch, dem 19. Juni 2019, zwischen 18 und 22 Uhr, findet das kulinarische Event „Aufgegabelt 2019“ in der Hohenemser Innenstadt statt.

Ihr kulinarischer Reisepass enthält 10 Bons, die Sie an diesem Abend ab 18 Uhr in allen teilnehmenden Betrieben einlösen können. Jeder der teilnehmenden Betriebe hat kleine Portionen seiner besten Speisen und Köstlichkeiten für Sie vorbereitet: Gasthaus Adler, Antico, Berghof, Vorkoster, Lorenz, Hirschen, Lusthaus, McDonald’s, Palast, Pimpinella, Serenata, Schlosskaffee, Ulrika’s Manufaktur.

Preis: 38 Euro. Vorverkauf beim Stadtmarketing und in allen teilnehmenden Geschäften.