Neuer Krimi mit Lokalkolorit

Autor Christian Mähr sprach am Freitag bei Vorarlberg LIVE über seinen neuen Kriminalroman "Die Lukasch-Vermutung".

In diesem geht es um den Autor Theodor Lukasch. Dieser vermutet, dass sein Kollege die Gabe hat, Unglück über seine Feinde zu bringen. Lukasch hat immer mehr Beweise für seine Vermutung und daraufhin setzt er radikale Schritte. Mehr wollte Christian Mähr zum Inhalt nicht verraten. Außer, dass auch gemordet werde.

all

all

self

self

Der Schriftsteller räumte ein, dass er der Einschätzung seines Berliner Verlegers nichts entgegenhalten könne. Der Verleger beschrieb "Die Lukasch-Vermutung" als "eingebettet in die Eitelkeiten einer provinziellen Kultur- und Politikszene, grundiert mit dunkelgrauem Humor und österreichischem Lokalkolorit. "Ich nehme gewisse Ereignisse heraus und verwurste sie dann in diesem Roman. Ein kleiner Seitenhieb auf Ereignisse in Vorarlberg ist auch dabei", räumte Mähr ein.