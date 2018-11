Neuer Kino-Genuss in der Alpenstadt

Seit 1927 hat die Alpenstadt Bludenz ein Kino – einst von den Invaliden nach Kriegsende betrieben, wird das in den letzten Wochen und Monaten völlig umgebaute Kino jetzt von Michael Wieser und Adrian Juriatti in die Zukunft geführt.

Der erste Blickfang beim Betreten des altehrwürdigen Kinos in der Wichnerstraße ist ein „Kassa-Hüsle“ im Retro-Stil. Bewusst soll es an die lange und traditionsreiche Geschichte des Lichtspieltheaters in der Alpenstadt erinnern. Dort, wo am 12. März 1927 mit dem Stummfilm „Ein Walzertraum“ alles begann, soll auch künftig ganz großes Kino erlebbar sein. Seit Sommer wurde intensiv am Umbau gearbeitet. Von 7 Uhr früh bis spät in die Nacht. Und das alles bei laufendem Betrieb. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, freuen sich die beiden Kino-Inhaber Michael Wieser und Adrian Juriatti gemeinsam mit Betriebsleiter Rudi Pirolt. Beim wohl größten Umbau in der fast 100-jährigen Kinogeschichte wurde der „Saal 2“ im Obergeschoss in zwei kleine Säle umgebaut. Der neu entstandene „Saal 3“ ist dabei sogar die erste „Blackbox“ in einem Premierenkino in Österreich. Außerdem wurde die komplette Technik erneuert. Modernstes Equipment garantiert Kino-Erlebnis in Bild und Ton auf höchstem Niveau. Auch das Kino-Buffet ist völlig neu und bietet jetzt auch warme Snacks für den kleinen Genuss.