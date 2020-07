Neuer Handelsobmann sieht Kleidung als verderbliche Ware

Der Wiener Modehändler und neue Handelsobmann der Wirtschaftskammer Österreich, Rainer Trefelik, sieht Kleidung als verderbliche Ware. "Wenn ich sie nicht verkaufe, muss ich sie trotzdem abschreiben, weil ich sie ja in der nächsten Saison nicht mehr verkaufen kann", sagte Trefelik am Freitag im Ö1-Morgenjournal. Die meisten Kunden würden keine Schuhe, Hosen oder Blusen aus dem Vorjahr kaufen.

In vielen Geschäften liegen laut Trefelik die Umsatzrückgänge noch bei weit über 50 Prozent. Fast die Hälfte der österreichweit rund 600.000 Handelsmitarbeiter sei noch in Kurzarbeit. Besonders betroffen seien so Geschäfte wie sein eigenes. Trefelik ist Geschäftsführer des Modehaus Popp & Kretschmer in der Kärntner Straße in Wien. "Bei der Wiener Innenstadt muss man besonders hinschauen, da fehlt uns so ziemlich alles, was wir gewohnt waren", sagte Trefelik mit Blick auf die seit März ausbleibenden Touristen.