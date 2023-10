Neuer gibt gegen Darmstadt sein Comeback im Bayern-Tor

Tormann Manuel Neuer wird am Samstag nach mehr als zehn Monaten Verletzungspause sein Comeback beim FC Bayern München geben. Der 37-jährige Kapitän gehört beim Bundesliga-Heimspiel gegen Darmstadt 98 wieder zum Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters und erhält direkt einen Platz in der Startelf. Die Entscheidung verriet Trainer Thomas Tuchel am Freitag.

Neuer berichtete, dass die zwischenzeitlichen "Rückschläge" auf dem Weg zum Comeback schwer zu akzeptieren gewesen seien. Diese müssten zwar "bei einer großen und langen Verletzung" eingeplant werden, "trotzdem willst du das als Patient oder als Sportler nicht wahrhaben und versuchst immer, stärker als die Natur zu sein", sagte Neuer in einem von den Bayern am Freitagabend veröffentlichten Interview.

Zwischenzeitlich war seine Rückkehr nach einem Schien- und Wadenbeinbruch schon zu Saisonbeginn angestrebt worden, was aber nicht gelang. Neuer hatte im Spätsommer wegen Wadenproblemen wieder kürzertreten müssen. "Da muss man geduldig bleiben und weiter hart arbeiten und versuchen, das zu akzeptieren."

Tuchel äußerte sich regelrecht euphorisch über die Rückkehr seiner Nummer 1. "Ich spüre seine Vorfreude und spüre seine ganze Klasse. Er hat eine riesige Erfahrung, er genießt das gerade", meinte der Trainer und ergänzte: "Da wird mit Sicherheit ein gewisses Maß an Nervosität dazukommen, ein Kribbeln. Ich bin sicher, dass er ganz schnell in den Rhythmus kommt."

Sein bisher letztes Match hatte Neuer am 1. Dezember 2022 bei der Fußball-WM mit dem DFB-Team gegen Costa Rica bestritten. Im Anschluss an das Turnier hatte er sich bei einer Ski-Tour Schien- und Wadenbein am rechten Unterschenkel gebrochen.

In dieser Saison war er von Sven Ulreich im Tor vertreten worden, der nun wieder in die zweite Reihe rückt. Der im vergangenen Winter als Vertreter verpflichtete Yann Sommer hatte die Münchner im Sommer zu Inter Mailand verlassen.

Am Samstag finden noch fünf weitere Partien in der deutschen Bundesliga statt. Der Tabellenzweite VfB Stuttgart bekommt es dabei mit Hoffenheim zu tun, RB Leipzig empfängt den 1. FC Köln. Werder Bremen trifft zu Hause auf den in einer sportlichen Krise steckenden FC Union Berlin. Bei den "Eisernen" sorgte zuletzt ein verweigerter Handschlag von David Fofana mit Trainer Urs Fischer für weiteren Wirbel. Der Verein suspendierte den Stürmer deswegen für eine Woche. "Ich hoffe, dass der Junge aus solchen Situationen lernt", sagte Fischer.

Leader Bayer Leverkusen tritt erst am Sonntag gegen den SC Freiburg an. Das zweite Spiel des Tages bestreiten Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund, und auch bei den Frankfurtern könnte mit Kevin Trapp ein deutscher Nationalspieler ins Tor zurückkehren. Der 33-jährige fehlte in der Partie gegen Hoffenheim wegen Rückenproblemen und im Conference-League-Spiel am Donnerstag gegen HSJ Helsinki wegen einer Rot-Sperre. "Kevin war im Training. Er fühlt sich gut", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller am Freitag.