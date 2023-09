Neuer Gemeindebau: Wien bekommt einen "Willi-Resetarits-Hof"

Im April 2022 starb Willi Resetarits, auch als Ostbahn-Kurti bekannt, im Alter von 73 Jahren. Nach dem Musiker, Sänger und Humanisten wird nun ein Wiener Gemeindebau benannt. Der künftige "Willi-Resetarits-Hof" befindet sich im Quartier "Neues Landgut" in Favoriten und wird "165 leistbare Gemeindewohnungen, Geschäftsflächen und die drittgrößte Bücherei der Stadt Wien" umfassen, hieß es in einer Aussendung der Stadt vom Mittwoch.

Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) hielt fest: "Der Standort ist nur wenige Gehminuten vom Humboldtplatz entfernt, wo Willi Resetarits seine Kindheit und Jugend verbracht hat." Ihr Ehemann sei "im wahrsten Sinne des Wortes ein Gutmensch" gewesen, sagte Roswitha Hofer-Resetarits. "Möge sein Einsatz für das Gute und sein liebenswerter Umgang mit den Mitmenschen auch die Bewohner und Bewohnerinnen in dem nach ihm benannten Hof dazu inspirieren, die Welt ein Stück besser zu machen."

Resetarits blieb immer eng mit Favoriten verbunden. Dies äußerte sich nicht zuletzt in der von ihm mit Leben befüllten Kunstfigur des Ostbahn-Kurtis, dessen Musikstil als Favorit'n Blues bekannt wurde. Er trat stets gegen jede Form der Ausgrenzung auf. Als (Mit-)Begründer des "Integrationshauses Wien", von "Asyl in Not" und von "S.O.S.-Mitmensch" schuf er NGOs, die sich für Menschenrechte und den sozialen Zusammenhalt einsetzen.