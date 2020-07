Neuer Bürgermeister-Kandidat für NEOS Dornbirn﻿

Unternehmer Wolfgang Fässler stellt sich statt Claudio Errico der Wahl.

Dornbirner Unternehmer

Claudio Errico konzentriert sich auf sein Start-Up

„Leider wurde die Wahl im März kurzfristig abgesagt und der neue Wahlkampf erstreckt sich in eine Zeit, in der die Folgen der Coronakrise den vollen Einsatz für mein Start Up erfordern. Es fällt mir daher schwer, das zu tun, was notwendig ist. In Bezug auf NEOS werde ich einen Schritt zurücktreten. Ich habe mich daher entschieden, nicht mehr als Spitzenkandidat für die Wahlen im September zur Verfügung zu stehen.“