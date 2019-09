Neuer Biodiversitätsrat warnt vor Folgen des Artensterbens

Namhafte Wissenschafter verschiedener österreichischer Universitäten und Experten aus den Bereichen Naturschutz, Museen und Landschaftsplanung haben sich zu einem Biodiversitätsrat zusammengeschlossen. In einer Aussendung warnen sie eindringlich vor den Folgen des Artensterbens. So könnte etwa der Rückgang vieler Bestäuber massive Auswirkungen auf die Lebensmittelproduktion haben.

Erst im Mai hatte der Weltrat für Biodiversität (IPBES) in seinem globalen Zustandsbericht 2019 gewarnt, dass rund eine Million Arten weltweit vom Aussterben bedroht ist und der Mensch als Verursacher des sechsten Massensterbens in die Geschichte einzugehen drohe. "Beängstigend ist dabei auch die Geschwindigkeit des Artensterbens in Österreich - wenn sich nichts ändert, werden viele Arten sowie wichtige Ökosysteme bereits in den nächsten Jahrzehnten verschwunden sein - teilweise noch, bevor wir sie überhaupt erforschen konnten", warnt der Ökologe und Biodiversitätsforscher Franz Essl von der Universität Wien.