Neuer Besucherrekord beim „Reiseziel Museum“

Großer Andrang herrscht beim „Reiseziel Museum“ stets in Stoffels Sägemühle. ©Stadt Hohenems

In der 16. Auflage hat die Aktion „Reiseziel Museum“ so viele kleine und große Besucher in die Museen gelockt wie nie zuvor.

An den drei Aktionstagen wurden in den insgesamt 51 teilnehmenden Museen fast 28.000 Personen gezählt. Beinahe 8.000 mehr als 2022.

Der Erfolg der Erlebnistage macht sichtbar, wie attraktiv die Museumslandschaft in der Dreiländer-Region Österreich, Schweiz und Liechtenstein ist. Seit dem Start der Initiative im Jahr 2008 stößt „Reiseziel Museum“ auf großen Anklang bei Jung und Alt. Insgesamt über 220.000 Besucher durften die teilnehmenden Museen seither begrüßen.

Fast 7.000 Besucher in der Sägemühle!

Aus Hohenems nahmen das Jüdische Museum, wo an den drei Terminen rund 189 Teilnehmer zu Besuch waren und Stoffels Säge-Mühle, die 321 Besucher zählte, teil.

Besonders die Gesamtstatistik lässt aufhorchen. Seit Beginn 2008 waren fast 7.000 Besucher im Rahmen des „Reiseziel Museum“ in Stoffels Sägemühle zu Gast; im Jüdischen Museum waren es immerhin auch knapp 3.700 Besucher.

Noch bis einschließlich 31. Oktober ist Stoffels Säge-Mühlen-Museum heuer noch geöffnet. Alle Infos unter Tel. 05576/72434 oder www.museum-stoffels-saege-muehle.at!