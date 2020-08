Neuer Beschuldigter soll Strache in Spesenaffäre belasten

In der "Spesenaffäre" rund um Heinz-Christian Strache und die FPÖ ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien mittlerweile gegen fünf Verdächtige. Der neue Beschuldigte, ein Ex-Leibwächter Straches, soll mit seinem Geständnis vor zwei Wochen den Ex-FPÖ-Chef schwer belastet haben, berichtet die "Kronen Zeitung". Für alle gilt die Unschuldsvermutung - die Causa ist eigentlich eine Verschlusssache.

Wegen des Verdachts der Untreue ermittelt wird gegen Strache, seine Frau Phillippa, nunmehr zwei ehemalige Leibwächter und eine langjährige persönliche Mitarbeiterin Straches. Strache und seine Frau weisen die Vorwürfe zurück, die ehemaligen Mitarbeiter des Ex-FPÖ-Chefs - der bei der Wien-Wahl mit seiner neuen Partei antreten will - bestätigten hingegen laut "Krone" die Vorwürfe. Konkret geht es darum, dass Strache über seinen Leibwächter angeblich mittels Scheinbelegen Privatausgaben (für Einkäufe, Restaurantbesuche, Beschattungen, Handyspiele, Nachhilfe für die Kinder etc.) an die FPÖ verrechnet haben soll.