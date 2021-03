Neuer Bernhard Aichner führt in die "Dunkelkammer"

Der gebürtige Osttiroler Bernhard Aichner ist eine Fixgröße am Krimihimmel. Seine Bücher verkaufen sich wie warme Semmeln, sind bereits in zahlreiche Sprache übersetzt worden und vor kurzem hat Harald Sicheritz sogar seinen Broll-Krimi "Für immer tot" verfilmt. Seine "Totenfrau" soll außerdem im Jahr 2022 als Serie auf Netflix zu sehen sein.

Mit seinem neuen Roman "Dunkelkammer", in dem der Pressefotograf David Bronski zum ersten Mal auftritt, setzt Aichner vorerst abermals auf knappe Sätze und Sprachreduktion und arbeitet damit konstant weiter an der Marke "Aichner", die Menschen in Nicht-Corona-Zeiten in Scharen zu Lesungen lockt und Buchhändler jubilieren lässt.