Neuer Anlauf für das Projekt "Gemeinsame Schule"

Das Land Vorarlberg will in Sachen Gemeinsamer Schule der 10- bis 14-Jährigen einen neuen Anlauf nehmen.

Das hat Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) am Mittwoch im Rahmen der "Aktuellen Stunde" des Landtags angekündigt. Man werde in den nächsten Wochen einen "neuen Prozess" starten und "einen Sprengel einladen, sich auf den Weg zu machen", sagte Schöbi-Fink. Ziel sei es, eine Grundlage für eine faire Abstimmung zu einer Modellregion zu schaffen.

Voraussetzungen für Modellregion derzeit nicht zu schaffen

Die Bedingungen zur Einführung einer Modellregion zur Gemeinsamen Schule sind im Rahmen der Bildungsreform 2017 klar festgeschrieben worden: Unter anderem müssen Eltern und Lehrer an jedem einzelnen betroffenen Schulstandort zustimmen, an jeder AHS-Unterstufe und jeder Mittelschule. Schöbi-Fink räumte ein, dass eine solche faire Abstimmung im ganzen Land aktuell nicht zu schaffen sei. Eine Chance auf landesweite Umsetzung gebe es nur, wenn die Gemeinsame Schule zunächst räumlich begrenzt erprobt werde. Details zu diesem "neuen Prozess" nannte die Landesstatthalterin (Landeshauptmann-Stellvertreterin, Anm.) vorerst nicht.

Vorarlberg hat sich 2015 zur Einführung der Gemeinsamen Schule bekannt, nachdem zwei Jahre zuvor ein breit angelegtes Forschungsprojekt gestartet worden war. In diesem befassten sich nicht nur Expertengruppen unter anderem mit rechtlichen und organisatorischen Fragen sowie pädagogischen Konzepten einer Gesamtschule, auch rund 19.700 Lehrer sowie Eltern und Schüler wurden befragt. Ziel war, die Gemeinsame Schule in zehn Jahren einzuführen und bis dahin die notwendigen Vorarbeiten zu leisten und entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen.

Nicht-Umsetzung des Projekts sorgt für heftige Kritik

In der "Aktuellen Stunde" - das Thema der Gemeinsamen Schule wurde von der SPÖ gewählt - sprachen sich neben den Sozialdemokraten und den NEOS auch die Regierungsparteien ÖVP und Grüne weiter für das Vorhaben aus. Während allerdings Manuela Auer (SPÖ) und Sabine Scheffknecht (NEOS) kritisierten, dass es bei der Umsetzung "an Energie und Dynamik" fehle, verwiesen die ÖVP-Politiker auf die in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit. "Wir stehen zum Forschungsprojekt und setzen es um", betonte ÖVP-Bildungssprecherin Veronika Marte. Der Vorwurf, dass nichts vorwärts gehe, sei "ein absoluter Witz". Auch Schöbi-Fink unterstrich, dass man "auf dem Weg" sei.