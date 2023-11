Neuer Anlauf für Bob Dylans umstrittene Budokan-Mitschnitte

Bob "Dylan klingt wie ein Dinosaurier-Feind der Punks": Wenig schmeichelhaft liest sich das Urteil eines englischen Kritikers über das Dylan-Live-Album "At Budokan" von 1978. Autor Jimmy Guterman nannte es gar "eins der schlimmsten Alben in der Geschichte der Rockmusik". Der umstrittene Mitschnitt könnte nun Rehabilitation erfahren. Die am Freitag erscheinende Doppel-LP "Another Budokan 1978" umfasst alternatives Material - aus zeitlicher Distanz hört sich vieles anders an.

Die aktualisierte Vinyl-Ausgabe bietet Songs von Auftritten am 28. Februar und 1. März jenes Jahres, die nicht auf "At Budokan" enthalten waren. "In der Retrospektive sind die Arrangements innovativ und in einigen Fällen brillant, auch wenn das Las-Vegas-Showtime-Vibe abstoßend wirkt", hieß es in einem Bob-Dylan-Sonderheft des britischen Magazins "Uncut" über das Originalalbum. "So sehr sie Puristen auch abstoßen mögen, diese neuesten Live-Versionen seiner alten Songs haben den Effekt, Bob Dylan von den Originalen zu befreien", schrieb einst der "Rolling Stone" schmeichelhafter als viele andere.

Dylanologen bekommen nun außerdem die Möglichkeit, tiefer in den Budokan-Diskurs einzutauchen. Parallel zum Vinyl-Doppelalbum kommt die Vier-CD-Box "The Complete Budokan 1978" in den Handel. Enthalten sind beide Shows in voller Länge, von 58 Tracks sind 36 bisher noch nie offiziell veröffentlicht worden. Der Ton wurde von den ursprünglichen 24-Kanal-Analogbändern neu gemischt. Als Beigabe zum Luxus-Paket gibt es Faksimile-Erinnerungsstücke wie Konzertkarten, Broschüren, Plakate und Flyer.

Insgesamt spielte Dylan mit seiner damaligen Band acht Shows in Tokyo, die vierte und fünfte wurde mitgeschnitten. Der neue Mix der Aufnahmen verspricht "einen knackigeren und klareren Klang", bei dem jedes Instrument und Bob Dylans Stimme deutlich hörbar seien, betont Chefingenieur Tom Suzuki in einer Presseaussendung.

Tiefe Einblicke in das Leben und Schaffen des Nobelpreisträgers verspricht das Buch "Mixing Up The Medicine" (bereits im Handel), eine etwas andere Dylan-Biografie, teils Essay-Sammlung, teils Fotoband. "Mixing Up The Medicine / A Retrospective" heißt auch eine weitere Dylan-Best-Of. Der quasi Soundtrack zum üppigen Buch bietet ausschließlich zwölf der großen Hits und wendet sich eher an Neueinsteiger.