Neuer Anlauf für bessere Corona-Forschungsdaten

Auch neun Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie haben Forscher in Österreich nur eingeschränkten Zugang zu Gesundheitsdaten. Wissenschafter kritisieren, dass die geplante Verbesserung der Covid-Datenplattform bisher nicht umgesetzt wurde. Zumindest für Intensivpatienten soll sich das nun ändern, kündigt das Gesundheitsministerium auf APA-Anfrage an: Ein Covid-Intensivregister soll die Krankheitsverläufe besser dokumentieren und die wissenschaftliche Begleitung ermöglichen.

Derzeit lässt sich nicht sagen, welche Bevölkerungs- oder Berufsgruppen stärker von Covid betroffen sind oder welche Vorerkrankungen zu besonders schweren Verläufen führen. Dabei gibt es bei der Gesundheitsagentur GÖG seit Juni eine Plattform, über die Forscher Zugang zu anonymisierten Infektionsdaten erhalten. Sie wurde eingerichtet, nachdem Wissenschafter in einem offenen Brief vor einem "Blindflug" gewarnt hatten, weil an sich vorhandene Daten nicht ausgewertet werden dürfen. Doch die für viele Forschungsfragen wichtige Verknüpfung mit anderen öffentlichen Datenbanken - etwa von Krankenhäusern und Sozialversicherung - ist weiter nicht möglich.